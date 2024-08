Il menace de mort et violente mais “quand il voit du bleu, il prend la poudre d’escampette”

Rowan* comparaissait ce lundi en comparution immédiate pour avoir menacé de mort et violenté sa compagne et le fils de celle-ci. Dans sa fuite, il a blessé deux gendarmes.

Ce samedi 10 aout dernier, la dispute de couple dégénère sur fond de jalousie. “Je vais te tuer”, prononce ces menaces à plusieurs reprises Rowan à l’attention de sa compagne en présence des deux enfants. Rowan refuse de la laisser partir et prend son téléphone. Le jeune homme les suit jusque dans la rue, arrache les clés du logement de la poche du petit garçon de 9 ans qui chute en se blessant à la cheville.

Alors qu’elle a dormi chez sa mère avec les enfants, la victime retrouve le lendemain Rowan enfermé dans la maison. La jeune femme appelle les gendarmes du Tampon. Le jeune homme de 27 ans s’enfuit à leur arrivée et les entraine dans un jeu du chat et de la souris. Romain saute murs et clôtures. Deux gendarmes le retrouvent caché dans la salle de bain d’une case créole. L’ordre lui est donné de se rendre mais, pris au piège, il refuse de se faire interpeller. S’il n’a d’autres choix que faire face aux gendarmes, Romain préfère alors foncer tête baissée. Ces derniers tentent de le maitriser. Le jeune homme parvient à s’extraire de l’étau des gendarmes certes torse nu et malgré deux tirs de taser qui l’ont touché en haut de l’omoplate. La course poursuite continue. Rowan revient chez sa copine par une fenêtre ouverte puis ressort et entre dans la cour d’une autre maison en escaladant le mur. Les gendarmes le retrouvent finalement caché sous une bâche.

“Depuis l’âge de mes 16 ans, j’ai eu affaire à la justice. J’ai pas réfléchi. J’aurais dû avoir l’intelligence émotionnelle de m’arrêter”, livre-t-il en pleurs. Quant à la dispute avec sa compagne, il reconnait larmoyant encore que ses émotions ont pris le dessus. “Ma copine m’a trompé. J’ai arrêté de travailler pour ma famille et je me retrouve devant le tribunal pour ma famille”, pense-t-il la situation ironique. “Si le tribunal veut me donner encore une chance. Mais s’il vous plait, ne m’envoyez pas en prison”, supplie-t-il.

”Mauvaise série B de télévision”

“Brimades, insultes, absent pour trainer dehors”, replace la partie civile dans la balance le quotidien de la compagne de Romain, à l’issue de 6 ans de vie commune. Me Lucie Kerachni assure que cette dernière a peur de lui.

“Quand il voit du bleu, il prend la poudre d’escampette”, tance le parquet qui refuse la nouvelle ligne franchie avec les violences subies par les forces de l’ordre dans cette ”mauvaise série B de télévision”.

“Il reconnait les faits, mais les nuances avec son intention”, plaide Me Guillaume Albon. Rowan a été poussé à bout avec cette histoire d’adultère, il ne voulait pas faire du mal au petit et surtout ne pas retourner en prison. “L’audition de l’ainé le dit : il m’a poussé pas trop fort, mais juste assez pour, je tombe”.

Rowan écope de 18 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire. Il a l’interdiction de contact avec sa compagne et son fils et de paraitre à leur domicile. Le jeune homme devra suivre un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales et réparer les dommages. Pour le préjudice moral des deux gendarmes blessés, il devra verser 500 euros à chacun.

*prénom d’emprunt