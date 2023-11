Plateformes de livraison : La CGTR annonce une grève des livreurs ce week-end

Communiqué :

La colère gronde chez les livreurs ! Depuis près de deux semaines, il n’y a pas une région en France où les livreurs ne manifestent pas leur mécontentement !

Les mobilisations des dernières années ont créé les conditions d’une mobilisation nationale et unitaire. La CGT et la CGTR prend ses responsabilités : face au mépris des plateformes envers ceux qui cravachent jour et nuit, pas d’autre solution que la lutte et la solidarité ! L’API (Association des Plateformes d’Indépendants, syndicat patronal des plateformes) a été très clair lors de la réunion de négociation du 6 novembre : « Circulez, y a rien à voir ! »:

La CGT et la CGTR rappelle clairement ses revendications:

Dans un premier temps, le retrait de la nouvelle tarification Uber Eats;

Transparence du calcul de la rémunération;

Paiement des temps d’attente, seul moyen efficace de lutter contre la plongée de la rémunération à la course vers le bas;

Le versement de cotisations par les plateformes pour ne pas faire supporter le financement de la protection sociale sur les seul livreurs.

La prochaine rencontre avec l’API au sujet des rémunérations est sensée se dérouler le 5 décembre.

Faisons pression de notre mieux pour gagner au plus tôt une rémunération qui permet de vivre de son travail !

Pour peser, il faut taper au porte-monnaie

Grève nationale de l’ensemble des livreurs de plateforme

Tous ensemble, en même temps.

Déconnecter vous le 2 et 3 Décembre

Sur l’ile de La Réunion des livreurs ont décidés de s’organiser pour se faire entendre .