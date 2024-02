Gaza : Les États-Unis demandent à Israël un plan crédible pour assurer la sécurité des civils

La Maison Blanche a publié un communiqué détaillant l’appel de Joe Biden, soulignant la nécessité d’un « plan crédible et réalisable » pour assurer la sécurité des civils. De plus, Biden a exhorté Nétanyahou à prendre « des mesures urgentes et spécifiques » pour accroître l’aide humanitaire à Gaza. Plus de 1,3 million de Palestiniens sont actuellement à Rafah.

Dans une interview accordée à ABC News, Benyamin Nétanyahou a déclaré que « la victoire est à portée de main » et a annoncé une possible opération à Rafah, qualifié de « dernier bastion » du Hamas. Cependant, aucune explication n’a été fournie sur les destinations possibles pour la population civile en cas d’offensive.

Des avertissements ont été émis quant aux conséquences d’une telle opération sur les pourparlers pour mettre fin aux combats et libérer les otages à Gaza. Un responsable du Hamas a souligné que cela pourrait avoir des répercussions significatives.

La France a exprimé sa vive préoccupation, condamnant les frappes israéliennes précédentes à Rafah. Le ministère français des Affaires étrangères demande à Israël de prendre des « mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles » et s’oppose à tout déplacement forcé de populations.