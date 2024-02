Future Eleanor : Air Mauritius autorise la modification des billets sans frais

Est-ce que quelqu’un peut m’éclairer sur un point : y a-t-il jamais eu, dans l’Histoire humaine, une période, une seule, au cours de laquelle les humanoïdes à deux pattes ne se sont pas entretués pour une femme, pour un homme, pour un bout de terrain, pour la place de chef, pour un bout de métal jaune ou gris, pour du pognon ? Voici qu’on franchit un nouveau cap : on peut tuer sans risque ! A Sainte-Marie, cette malheureuse femme a failli être violée et tuée par un salaud sachant très bien ce qu’il faisait. Eh bien les magistrats ont décidé de correctionnaliser sa tentative de crime. On s’étonnera après ça que se constituent des milices d’auto-défense. Un remède pire que le crime.