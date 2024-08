Forte houle : Le Centre sécurité requin appelle à la vigilance

Communiqué

La succession de fortes houles australes a perturbé le maintien de l’effort de pêche le long du littoral. En conséquence, le Programme Réunionnais de Pêche de Prévention n’a pas pu se déployer de manière régulière. Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de La Réunion signale également une forte augmentation de la déprédation des captures de la pêche professionnelle par les requins au cours des dernières semaines.

NOUS RAPPELONS à tous les usagers de la mer que les conditions météorologiques dégradées constituent des conditions favorables au rapprochement d’animaux potentiellement dangereux près de nos côtes et donc propices à l’aggravation du niveau de risque d’attaque de requin.

La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l’ensemble du territoire. Nous vous rappelons que les activités nautiques, utilisant la force motrice des vagues, sont interdites en dehors des zones aménagées.

Rappel des consignes concernant les activités nautiques :

– Les activités nautiques sont autorisées exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque : Vigies Requins Renforcées et Water Patrol avec les Dispositifs de Répulsion Électrique individuel (DREi).

– La baignade est autorisée exclusivement dans les lagons, les zones aménagées (le bassin de Manapany, la piscine de Boucan-Canot et la piscine du Baril à Saint-Philippe), ainsi que dans les filets de protection (Boucan-Canot, Roches Noires et Étang-Salé).

– Vous pouvez consulter les déploiements du jour des dispositifs via notre réseau social

Instagram @securiterequin_reunion.

Pour suivre les opérations de pêche en cours, vous pouvez consulter en ligne la carte du PR2P : https://www.pr2p.re. Cette carte informe en temps réel la position et les heures de pose des engins de pêche (PAVAC et PHF) ainsi que les captures des requins ciblés.

Pour toutes informations concernant le Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P), vous pouvez consulter le site internet du Centre Sécurité Requin : www.securite-requin.re

Toute observation de squale peut être reportée au CROSS (0262 43 43 43) ou bien directement sur l’application Dorsal, afin que nous puissions la diffuser le plus rapidement possible.

• CLIQUEZ ICI pour télécharger l’application

Restez informé via les réseaux sociaux du Centre Sécurité Requin :

@centresecuriterequin_requin