Femmes puissantes de La Réunion : Des femmes libres, piquantes et engagées au parcours hors du commun

La force d'Océane Huertas, co-fondatrice de l'Apero Queer, c'est de n'avoir choisi ni le combat, ni la colère. Cette stand-uppeuse est la première à avoir abordé le thème l'homosexualité sur scène à la Réunion alors que côté pro, cette révélation lui a fait perdre des clients pour cause de "mauvais genre". D'un côté, on en est encore là en 2024, de l'autre, envers et contre tout, cette jeune femme puissante a choisi d'aider la société à faire son chemin en dédramatisant, l'idée étant de travailler à construire des ponts pour permettre à chacun d'exister.