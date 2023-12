Exploit attendu : Le SDFC prêt à défier le Paris FC en Coupe de France

L'affrontement attendu et inattendu entre le Saint-Denis FC et le Paris FC, club professionnel évoluant en Ligue 2, dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France. Le rendez-vous est fixé à 19h50 ce samedi, au stade Charléty à Paris.

La magie de la Coupe de France va-t-elle ensorceler Saint-Denis ? Le Saint-Denis FC va se frotter pour la 3e fois de son histoire à un club hexagonal dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France. Les Dionysiens vont vouloir faire mieux qu’en 2021 où ils avaient été éliminés en 32e de finale face à Jura Sud sur le score de 5 buts à 2.

Mais face à eux, le Paris FC est un habitué des joutes professionnelles et représente un défi de taille. Le club de Ligue 2 est dans une bonne dynamique et reste sur 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs.

L’équipe dionysienne est arrivée mardi matin dans l’Hexagone et a pris ses quartiers à Lisses dans l’Essonne. Si le froid parisien pourrait désavantager les joueurs du Saint-Denis FC, leur détermination et leur motivation sont plus que jamais au rendez-vous. En cas de victoire, il s’agirait de l’un des exploits les plus retentissants du football réunionnais.