Electropicales 2024 : 50 artistes pour 16.000 festivaliers attendus

Vous l'attendiez ? La programmation des Electropicales est arrivée ! Si bien sûr les musiques électroniques seront mises à l'honneur, rap et sonorités urbaines sont aussi les bienvenues. Nouveauté de cette année, le Château Morange va se transformer en pistes de danse, pour le plus grand plaisir du public.

Il reste encore un peu de temps à attendre pour découvrir en live la programmation concoctée par Thomas Bordèse et son l’ékip avec un coup d’envoi officiel le 9 octobre prochain pour quatre soirées. Pour faire patienter les festivaliers, la programmation est désormais entièrement publique, avec comme d’habitude de grands noms à l’affiche. En tête d’affiche, comment ne pas aborder Jeff Mills, légende vivante de techno de Détroit, aux côtés de Carl Craig. Rendez-vous vendredi 11 octobre pour le set de votre vie. Le rap est toujours à l’honneur, avec pour cette 16ᵉ édition Gazo et La Fève.

Les artistes péis seront bien sûr aussi bien représentés, avec notamment le crew Sowatt qui promet un show d’enfer avec le dj mauricien Greg. Ils se produiront le vendredi, à ne pas louper. Tout comme la performance Capuccinegro, prévue le samedi. Une édition qui promet de rester dans les mémoires, mais qui a demandé beaucoup de travail. « Pour certains gros artistes, on travaille un ou deux ans à l’avance. Mais on arrive à avoir des grandes stars grâce à la confiance. Jeff Mills était déjà venu il y a quelques années. S’il accepte de revenir, c’est parce qu’il a vu qu’on travaillait sérieusement et qu’il apprécie beaucoup La Réunion », détaille Thomas Bordèse, le directeur du festival.

Sur ses différents sites, l’organisation promet déjà une programmation de près « de 50 artistes, et on attend 16.000 spectateurs en tout ». Comme pour les précédentes éditions, l’essentiel des artistes se produiront sur le Barachois. « Est-ce qu’on peut imaginer un meilleur cadre que cela pour les artistes et les spectateurs ? », lance Thomas Bordèse.