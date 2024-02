EcoPLU : Un golf en projet à l’entrée ouest de Saint-Pierre

Le document stratégique d'aménagement du territoire prévoit la création d'un golf en lieu et place de l'ancienne carrière actuellement exploitée par une entreprise de traitement des déchets du BTP. Un “éco-cide”, s'interrogent les détracteurs au projet.

La “capitale du sud” remplace actuellement son PLU par un EcoPLU afin de “renforcer son attractivité économique et démographique, et tout en promouvant un modèle de développement plus durable”, indique la ville dans sa présentation du Saint-Pierre de “Demain”.

L’enquête publique s’est déroulée du 20 novembre 2023 au 11 janvier 2024 et le rapport du commissaire enquêteur est attendu pour ce 12 février.

Un document stratégique de l’aménagement du territoire trop peu souvent consulté, hormis pour les déclassements de terrain, qui dessine pourtant le visage d’une ville. Cette révision du PLU prévoit ainsi la création d’un golf en entrée ouest de Saint-Pierre. L’équipement de loisirs se tiendra face à la Pointe du Diable, là où s’entassent depuis des dizaines d’années des montagnes de déchets du BTP traités par une société spécialisée.

Le projet est porté en grande partie par le propriétaire du foncier qui exploite le site. Un green parfaitement tondu sera ainsi installé puisqu’il s’agit de gazon synthétique, rassure la mairie de Saint-Pierre quant à sa consommation en eau. Le golf sera complété par la construction d’un écolodge sur la partie nord du terrain, le tout sur une surface de près de 9 hectares. “Il s’agit d’un projet structurant de loisirs et touristique pour la ville. Ces activités favorisent l’attraction du territoire et contribuent à faire de Saint-Pierre la capitale du sud”, plaide Mohammad Omarjee, adjoint à l’urbanisme.

« Un nouveau puits de carbone » plutôt ?

Pour ce projet “compatible avec le Schéma d’aménagement régional (SAR) et le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) “, assurent les services de la mairie, on mise sur un projet “qualitatif de gestion d’entrée de ville”, indique l’élu qui rappelle les créations d’emplois associées au projet.

L’activité de traitement des déchets du BTP sera, elle, déplacée sur une zone plus adaptée du côté de Pierrefonds. L’ensemble des activités de gestion des déchets seront ainsi regroupées sur une zone de 10 hectares.

L’EcoPLU est en revanche loin de faire l’unanimité au sein du tissu associatif et de l’opposition politique. Imrhane Moullan a ainsi examiné l’EcoPLU et s’interroge sur sa portée écologique. “Il y a d’abord dans ce projet d’EcoPLU cette perte énorme de terres agricoles. Pour le golf, il faut expliquer comment un terrain synthétique va rétablir la continuité écologique du site » pointe-t-il, le site étant entouré d’une zone pour le moment classée Apf pour « agricole de protection forte » définie par le SAR.

“Je ne suis pas contre l’implantation d’un hôtel, mais pourquoi à la place du golf ne pas créer un nouveau puits de carbone en plantant des espèces endémiques du littoral”, propose Imrhane Moullan.

Les verts parcours de golf et l’écolodge ne devraient pas sortir de terre avant plusieurs années. L’EcoPLU doit être adopté en mai 2024. De plus, avant d’accueillir un centre de traitement des déchets, le site abritait une carrière. Il faudra donc combler le sol sur des dizaines de mètres, sans compter l’ensemble des procédures dont certainement l’avis de l’autorité environnementale qui devront se succéder avant que les amateurs de la discipline puissent sortir leur club de golf.