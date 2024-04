Éboulement à Salazie : fermeture de la route forestière 13

Communiqué

A la suite d’un éboulement survenu ce vendredi 5 avril à Salazie, la route forestière 13 du Haut Mafate, menant vers le Col des Bœufs, est actuellement fermée à la circulation.

Samedi 6 avril et dimanche 7 avril, la voie sera temporairement ouverte dans le sens Col des Bœufs à Salazie, si les conditions le permettent, de 13h à 15h, afin de permettre aux randonneurs d’évacuer leur véhicule grâce à un convoi organisé par la gendarmerie. Toute personne logeant à Mafate et ayant prévu de remonter au Col ce weekend est invitée à respecter les horaires de convoi au risque de se retrouver bloquée.

Les personnes devant venir récupérer leur véhicule sur les parkings du Col des Bœufs pourront bénéficier d’un système de navettes : pour cela, rendez-vous samedi 6 avril Place Théodore Simonette (place de la mairie) à Salazie village à 12h. Aucun véhicule ne sera autorisé à monter au Col des Bœufs.

Un éboulement de 400m3 s’est produit ce matin aux alentours de 9h45 alors que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Office national de la forêt (ONF) intervenaient sur un éboulement produit la veille. Une opération est en cours afin de sécuriser la zone et permettre les travaux de déblaiement.

Un arrêté a été émis par l’ONF afin d’interdire la circulation de tout véhicule de l’intersection entre la RD52 et la route forestière, secteur Bélier, jusqu’au Col des Bœufs jusqu’à la fin des travaux (mercredi matin, information qui sera actualisée par l’ONF).

Ce jour, l’information a été relayée aux randonneurs par l’ONF, la mairie et la sous-préfecture en lien avec les gites de Mafate. Des navettes ont été mises en place par la CIREST pour permettre aux randonneurs de quitter le site. Cette nuit, les quelques personnes qui restent sur les parkings du Col des Bœufs bénéficieront de denrées et couvertures apportées par des bénévoles de la Croix rouge.