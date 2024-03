Dimitri Payet évincé de l’OM : « La plaie ne se refermera jamais »

Le footballeur réunionnais s'est assis pour un entretien avec L'Equipe.fr publié vendredi. Dimitri Payet évoque avec émotion son divorce et son départ de l'Olympique de Marseille.

Dimitri Payet s’est livré dans une interview sur L’Equipe.fr. L’attaquant réunionnais est revenu sur la fin de sa carrière sportive à l’Olympique de Marseille et son aventure brésilienne au Vasco de Gama FC.

Interrogé sur le divorce avec son club de cœur et son départ de la cité Phocéenne, Dimitri Payet s’est exprimé avec beaucoup d’émotions : « Honnêtement, la plaie ne se refermera jamais. La rupture a été brutale et très difficile pour moi« , déclare-t-il sur L’Equipe. Le Réunionnais explique qu’il était « par terre » lorsqu’il est arrivé au Brésil et que l’adaptation a été difficile.

Dimitri Payet ajoute qu’au moment de la conférence de presse de départ, il s’était dit « C’est fini« . Le Réunionnais avait pensé à raccrocher les crampons malgré plusieurs propositions internationales. Il confirme notamment que l’Olympiakos faisait partie des choix qui s’offraient à lui.

Le Réunionnais indique qu’il était aussi impossible pour lui d’aller rejoindre un autre club de Ligue 1 : « Je ne voulais pas aller dans un club sans pression, ni sans ambition. » Il a alors beaucoup discuté avec ses conseillers et sa femme au sujet de la suite de sa carrière. C’est donc après cette concertation que Dimitri Payet a choisi de partir pour le Brésil : « Si je suis là, c’est grâce à elle. » Sa femme était d’ailleurs au Brésil lors de son match exceptionnel. La ferveur autour du footballeur né à Saint-Philippe a permis de la rassurer, elle qui est restée en France s’occuper des quatre enfants, précise-t-il.

Une décision qui s’avère aujourd’hui être payante. « Merci au Vasco et aux supporters qui m’ont aidé à me relever. C’est leur amour qui m’a sauvé« , assure le Réunionnais à L’Equipe.fr.