Deuxième tour de la coupe Fleuret : Le Tampon « fortement représenté »

Ce dimanche 10 décembre, le Tampon Escrime accueillait le 2ᵉ tour de coupe Fleuret M13, M17, Seniors et Sabre M15, M20, Vétéran et rassemblement Sabre M11 au gymnase de Trois Mares – complexe William HOARAU.

Sur les 55 tireurs, 29 fleurettistes et 26 sabreurs, Le Tampon était fortement représenté avec 14 fleurettistes et 11 sabreurs, viennent ensuite l’Espadon (St-Pierre) avec 3 fleurettistes et 7 sabreurs, le MDF de St-Leu avec 7 tireurs, la Buse (St-Denis), le CEO (Le Port) et le SPEC (St-Paul).

Fleuret M13 Dame

PAYET Manon TAMPON ES VANOOST JEAN-BAPTISTE Anna ST DENIS BUS RINGUIN GOUROUVY Lou ST DENIS BUS ROBERT LUONG Maëline ST DENIS BUS

Fleuret M13 Homme

VIRIN Enrick Olivier ST DENIS BUS LALAURIE Jules ST DENIS BUS GAJUDHUR Rohan TAMPON ES CHANE-CHING Henri ST DENIS BUS DUCHENE LALOI Tom ST PAUL EC DESCAMPS Julien ST DENIS BUS BEGUE Nicolas LE PORT CE

Fleuret M17 Dame

DULLE Adèle TAMPON ES DOLPHIN Jaya TAMPON ES JEANNE Naomi TAMPON ES

Fleuret M17 Homme

PRIANON Matis TAMPON ES THEREZO-GEHIN Corentin TAMPON ES PREVEL Lehyan TAMPON ES CADET Clément TAMPON ES SAWMY Jay Andy TAMPON ES CAZANOVE Léo TAMPON ES

Fleuret Senior Dame

CLERGUE Léa ST PAUL EC LA REUNION France LEFAY Clara TAMPON ES LA REUNION France

Fleuret Senior Mixte

VAUQUELIN-GUERILLON Antoine LE PORT CE GUHUR Téo LE PORT CE OGNARD Médéric TAMPON ES FRIBOULET Raphael TAMPON ES LEFAY Clara TAMPON ES BOBEE Eric ST PIERRE ES GRISONI Michel ST PIERRE ES ACHILLI Thierry ST PIERRE ES CLERGUE Léa ST PAUL EC

Sabre M11 Mixte

DE LOUISE Simon ST LEU SENAGRIA Kamel ST PIERRE ES BAJRACHARYA Axel ST LEU MALECK MAMODE Noam ST PIERRE ES MORIN Rose ST LEU GAUDRY Nahuel ST LEU CARUGATI Adan ST PIERRE ES PASTUREAU Sacha ST PIERRE ES

Sabre M11 Mixte Equipe

Rose Nahuel Saint-Leu Noam Kamel Saint-Pierre Axel Simon Saint-Leu Sacha Adan Saint-Pierre

Sabre M15 Dame

DULLE Adèle TAMPON ES PAYET Manon TAMPON ES DOLPHIN Jaya TAMPON ES JEANNE Naomi TAMPON ES DIJOUX Théa ST PIERRE ES

Sabre M15 Homme

PREVEL Lehyan TAMPON ES SAWMY Jay-Andy TAMPON ES HOAREAU Soan TAMPON ES MOREL Mathis ST LEU NEVEU Malo ST LEU DE LOUISE Elliot ST LEU

Sabre M20 Mixte

HOARAU Etienne TAMPON ES FRIBOULET Raphael TAMPON ES THEREZO-GEHIN Corentin TAMPON ES CLERGUE Léa ST PAUL EC

Sabre Vétéran Dame

FRIBOULET Mélanie TAMPON ES MAURY Pascale ST PIERRE ES GASCON Nadine ST PIERRE ES