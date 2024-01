Des averses et des vents forts restent au menu du jour

Le bulletin du jour de Météo France Réunion

A 04 h 00 locales, la tempête tropicale modérée Candice se situe à 350 km à l’Est de la Réunion.

Quelques valeurs de pluies sur ces dernières 24 heures :

– 325 mm à Grand coude

– 304 mm au Makes

– 204 mm à Tévelave

– 239 mm à la Plaine des Cafres.

Pluies, averses et vents forts restent au menu de ce jeudi.

La matinée débute par un temps médiocre, gris et humide sur la majorité de l’île avec des précipitations conséquentes vers le Tevelave, les Makes, la région du Tampon et autour du volcan ; celles-ci perdurent une grande partie de la journée avec tout de même une baisse d’intensité au fil des heures.

Ailleurs, les pluies et averses matinales sont plus modestes et s’espacent l’après-midi avec le retour de quelques éclaircies sur le Nord du département.

Peu d’évolution des températures qui sont fraîches sous la grisaille, mais atteignent des valeurs de saison à la faveur des éclaircies.

Le vent qui prend une composante Sud-Ouest est toujours vigoureux sur les rivages exposés avec des rafales jusqu’à 80 km/h comme vers Le Port et vers Saint-Philippe. Idem, voire plus dans les hauts du Nord-Ouest, sur les crêtes et dans les Plaines.

En revanche, les zones littorales, de Saint-Joseph à l’Étang-Salé en passant par Saint-Pierre, et de Saint-Benoît au Chef Lieu en passant par Champ-Borne, échappent à ces vents turbulents.

Enfin, la mer est souvent forte avec des vagues s’amplifiant au-delà de 3 mètres entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe des Cascades en passant par la Pointe au Sel.