Mais chaque année, en France, le dépistage du cancer du col de l’utérus auprès des femmes entre 25 et 65 ans * permet de détecter 200.000 tests anormaux, dont des lésions précancéreuses qui peuvent être traités avant qu’elles ne se transforment en cancer. Et on considère que 90 % des cancers du col de l’utérus pourraient être évités grâce au dépistage.

« Dépistage du cancer du col de l’utérus : pourquoi, pour qui, quand, comment ?»

Pourquoi c’est important de se faire dépister ?

Grâce au test de dépistage on peut repérer des lésions provoquées par un virus très fréquent appelé papillomavirus (ou HPV) et les soigner avant qu’elles ne se transforment en cancer. Et si jamais un cancer est découvert, il sera traité tôt, avec des soins moins lourds.



Le dépistage : pour qui ?

Pour toutes les femmes dès 25 ans et jusqu’à 65 ans. Même après la ménopause, et même si l’on n’a plus de rapports sexuels.



Comment se déroule le test de dépistage ?

L’examen ne prend que quelques minutes. Il peut être désagréable mais n’est pas douloureux. Cet examen permet de recueillir des cellules au niveau du col de l’utérus. Ensuite le prélèvement est envoyé pour analyse.



Grâce à ce test, le cancer du col de l’utérus peut être évité dans 9 cas sur 10.