Dépistage du cancer colorectal : Dès 50 ans, un test peut vous sauver la vie

Le cancer colorectal tue 17.100 personnes chaque année en France. Mais il peut être guéri 9 fois sur 10, à condition d'être détecté suffisamment tôt. Simple et efficace, le dépistage est à réaliser chez soi, tous les deux ans, pour les plus de 50 ans.

Aujourd’hui en France, le cancer colorectal touche plus de 47.000 femmes et hommes par an, et cause 17.100 décès. Alors qu’il peut être guéri 9 fois sur 10, lorsqu’il est détecté à un stade précoce, seulement 34,3 % de la population concernée, les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans, réalisent l’examen de dépistage.

Simple et efficace, ce dépistage* est à réaliser chez soi, tous les deux ans. Le test peut être commandé en ligne, ou retiré chez son médecin ou chez un pharmacien participant**.

Rappelons qu’il s’agit du 2e cancer le plus meurtrier en France.

* Plus d’infos : JeFaisMonDepistage.e-cancer.fr

** Ce test concerne les femmes et les hommes de 50 à 74 ans, sans antécédents ni symptômes. Les personnes concernées reçoivent une invitation à réaliser un test de dépistage du cancer colorectal. Pour obtenir le test, ils peuvent prendre rendez-vous chez leur médecin, le commander en ligne sur monkit.dépistage-colorectal.fr ou le retirer dans les pharmacies participantes.