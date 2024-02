Département : « Un malaise croissant au sein du personnel »

Le climat social se tend au Conseil départemental, avec une action conjointe ce jeudi des syndicats SAMFFA (Syndicat Assistants Maternels, Assistants Familiaux, Accueillants familiaux) et SNT/CFE-CGC (Syndicat national des Territoriaux CFE/CGC) en soutien aux droits et intérêts des agents. Les griefs portent sur les orientations de l'action sociale départementale, les conditions de travail et les effets délétères sur le personnel.

Le Département affirme son engagement en 2024 pour construire un territoire solidaire, axant ses politiques publiques sur l’humanité réunionnaise et un développement harmonieux. Cependant, les deux syndicats dénoncent des décisions budgétaires préjudiciables, avec une diminution de 3,5% de la masse salariale malgré une augmentation de la charge de travail.

Le recours « massif » à des contractuels pour compenser la suppression de postes et les contrats précaires, parfois d’une durée d’un mois renouvelable, suscite l’inquiétude des syndicats. Les métiers du social et du médico-social subissent un manque chronique d’effectifs, un renouvellement insuffisant des contrats, et une pression accrue sur les agents, menant à une hyper-polyvalence et à des risques psychosociaux, poursuivent la SAMFFA et le SNT.

Ces derniers prennent pour preuve les chiffres de l’absentéisme en 2021 et 2022 « qui révèlent une augmentation significative » et illustrant « un malaise croissant au sein du personnel ». « Les démissions passent de 1% en 2021 à 3% en 2022. L’expérimentation de la rupture conventionnelle, non obligatoire pour la fonction publique, génère plus de 250 demandes en attente, soulignant une volonté de départ des agents », explique Patrick Callières, secrétaire général du SNT/CFE-CGC.

Face aux problématiques soulevées par son syndicat et le SAMFFA, le responsable syndical ne cache pas son incompréhension face à l’attitude des autres syndicats représentatifs du Département. « Pour eux, tout va bien, il n’y a pas de souci », déplore Patrick Callières.