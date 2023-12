Davantage de seniors en perte d’autonomie à domicile à La Réunion que dans l’Hexagone

La perte d’autonomie à domicile est plus fréquente à La Réunion : en 2021, 11 % des habitants de 60 ans ou plus vivant à leur domicile sont dans cette situation, soit 19 000 personnes, contre 7 % dans l’Hexagone.

La Réunion fait partie des 16 départements français où la perte d’autonomie à domicile est significativement plus élevée qu’en moyenne nationale [Dehon, 2023 ; pour en savoir plus (1)]. C’est le cas aussi notamment en Guadeloupe, Martinique, Seine-Saint-Denis, Corse et dans les Hauts-de-France.

À La Réunion, la perte d’autonomie à domicile est plus élevée que dans l’Hexagone, alors même que les seniors réunionnais sont plus jeunes. L’âge des seniors vivant à leur domicile est de 70 ans en moyenne contre 72 ans dans l’Hexagone. Or, la perte d’autonomie à domicile augmente rapidement avec l’âge. À La Réunion, entre 60 et 74 ans, 6 % des seniors vivant à leur domicile sont en perte d’autonomie, 14 % entre 75 et 84 ans et 58 % au-delà de 85 ans (figure 2). À âge égal, leurs homologues vivant en France métropolitaine sont moins souvent dans ce cas : 3 % entre 60 et 74 ans, 9 % entre 75 et 84 ans et 30 % à partir de 85 ans. Ainsi, si la population de La Réunion avait la même structure par âge que la moyenne nationale, la part de seniors en perte d’autonomie à domicile serait encore plus élevée : elle atteindrait 14 %, soit deux fois plus que dans l’Hexagone (7 %).

Davantage de perte d’autonomie à domicile en lien avec une pauvreté plus élevée…

La perte d’autonomie à domicile est plus élevée à La Réunion que dans l’Hexagone, notamment en raison d’une pauvreté plus prégnante. Pauvreté et mauvaise santé sont en effet liées. En 2020, le taux de pauvreté monétaire atteint 36 % sur l’île contre 14 % au niveau national, et, à âge comparable, la part de seniors en mauvais ou très mauvais état de santé peut être jusqu’à deux fois supérieure à la moyenne nationale. Les personnes modestes vivent en effet dans des conditions de vie plus précaires (logement en particulier). Avoir des difficultés financières peut aussi conduire à renoncer à certains soins ou à adopter des habitudes de vie moins favorables à un bon état de santé (consommation insuffisante de fruits et légumes, manque d’activité physique). En outre, une santé défaillante peut freiner la poursuite d’études ou l’exercice d’un emploi, et donc limiter les revenus. Ces difficultés tout au long de la vie augmentent le risque de perte d’autonomie passé 60 ans.

… et moins de places en institution

De plus, à La Réunion, les seniors en perte d’autonomie vivent davantage à leur domicile, en lien avec un nombre limité de places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : fin 2021, 35 places sont proposées pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, contre 116 dans l’Hexagone. La cohabitation intergénérationnelle reste fréquente à La Réunion, même si elle se réduit depuis dix ans [Dehon et al., 2022 ; pour en savoir plus (3)]. En 2021, 63 % des seniors de 85 ans ou plus ne vivent pas seuls contre 43 % dans l’Hexagone. Ces personnes vivant sous le même toit peuvent leur apporter du soutien pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi, quasiment tous les seniors reçoivent un soutien de leurs proches lorsqu’ils sont en perte d’autonomie à domicile, à La Réunion comme ailleurs (92 %). Par ailleurs, les politiques publiques de l’autonomie privilégient de plus en plus le maintien à domicile des personnes âgées, en développant des alternatives comme l’accueil de jour, les services d’aides et de soins à domicile, des petites unités de vie avec médicalisation externe. D’ailleurs, à La Réunion, les seniors en perte d’autonomie bénéficient presque toujours d’une aide professionnelle (soins infirmiers, aide ménagère) ou technique (aménagement de leur logement, canne, déambulateur, fauteuil roulant, etc.), encore plus que dans l’Hexagone (98 % contre 94 %).