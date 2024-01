Cyclone Belal : Les sentiers et les routes forestières restent strictement interdits à la population

Le communiqué :

Le passage du cyclone tropical BELAL a fait de nombreux et importants dégâts.

Les équipes de terrain de l’ONF commencent les reconnaissances de sentiers et routes forestières. Compte tenu de l’ampleur de la tâche celles-ci demanderont plusieurs *jours.

Le danger est toujours présent. Des chutes de branches et de blocs rocheux peuvent encore se produire.

Pour la sécurité de tous, l’accès à l’intégralité des sentiers du domaine géré par l’ONF et l’ensemble des routes forestières est strictement interdit à la population, par arrêté préfectoral.

L’ONF communiquera régulièrement sur l’avancée des reconnaissances et de la remise en état des sentiers, via le site internet (https://www.onf.fr/+/b90) et la page Facebook ONF Réunion. Restez informés.

Nous appelons à la plus grande vigilance. Amis randonneurs, soyez patients ; des précisions vous seront apportées rapidement.

La Direction Régionale de l’ONF