Cyclogenèses multiples la semaine prochaine ?

Malgré quelques signes de redémarrage au nord-est de Madagascar hier, la Zone de Convergence Intertropical (ZCIT) demeure relativement calme pour un début février, pourtant plein cœur de saison cyclonique. Mais comme évoqué par Météo France cette semaine, les affaires devraient reprendre dans le courant du week-end ou tout début de semaine prochaine. En effet, les principaux modèles numériques de prévision suggèrent le développement de deux zones de basses pressions distinctes : la première, peu ou prou dans les parages d’Agalega à environ 900 km au nord de La Réunion et la seconde, au nord-est de Rodrigues à environ 900 km (soit à plus de 1500 km de La Réunion).

A cette échéance (J+5), les prévisions sont bien évidemment encore pleine d’incertitude et cette dernière se caractérise tout particulièrement dans le « match » des scénarios que se livre les modèles de prévision européen IFS et américain GFS. Le premier (IFS) donne une probabilité de développement plus importante au phénomène qui verrait le jour au nord-est de Rodrigues. A contrario, le second (GFS) privilégie quant à lui, le phénomène qui se développerait au nord des Mascareignes (NDLR : des nuances que vous ne verrez pas sur Windy, Ventusky ou tout autre application météo grand public).

Notons tout de même, pour l’instant, un point de convergence très important pour vous qui nous lisez, c’est l’absence d’influence de ces éventuels phénomènes sur les conditions météorologiques à La Réunion pour les 5 prochains jours au moins #kasspalatete #zenattitude #bataypapodlo

Le développement et l’évolution de ces cyclogenèses seront donc à suivre, ces jours prochains, avec attention pour les passionnés. Peut-être assisterons nous alors à la naissance de Djoungou et d’Eléanor.