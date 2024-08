CYCLEA : Avis d’appel public à concurrence – Avis de marché – Régime ordinaire

1.Acheteur : SAEML CYCLEA – SIRET 42111975100020, 24, rue Pierre Brossolette ZAC LES MASCAREIGNES 97829 Le Port Cedex – Point de contact : Service Marché Achat et Appui Juridique (MAAJ) – marches@cyclea.fr – 0262552370 – http://www.cyclea.fr – Profil de l’acheteur/adresse des documents de marché : https://cyclea.e-marchespublics.com / 2. Procédure : Marché de maitrise d’oeuvre pour les travaux d’adaptation du process du centre de tri du Port (PF-AOO-2024-005) 3. Description : Marché de Services / CPV principale : 71300000 Services d’ingénierie / Valeur estimée hors TVA : 300 000 Euro / Lieu d’exécution : 24, Rue Pierre Brossolette – ZAC Des Mascareignes – 97420 Le Port / Durée estimée : 24 mois / Date limite de réception des offres : 30/09/2024 12:00 / Date limite de validité de l’offre: 180 Jours 4. Critères de sélection : se reporter au dossier de consultation / Critères d’attribution : Valeur économique : 55 points – Qualité : 40 points – Environnement : 3 points – Santé : 2 points 5. Recours et informations : Organisation chargée des procédures de recours et qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint-Denis / 5 avenue André Malraux CS 81027 _ 97495 Saint-Denis / SIRET 17974111100027 / accueil.tj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr / 02 62 40 23 45 / https://www.cours-appel.justice.fr/saint-denis/tribunal-judiciaire-de-saint-denis 6. Informations relatives à l’avis : Identifiant/version de l’avis : c2c2df37-b3a8-4ff8-9ba0-8900357853d5 – 01 / 7. Date d’envoi de l’avis : 2024-08-29