Covid, gastro et bronchiolites : Les virus qui circulent à La Réunion

Extraits du bulletin hebdomadaire de Santé Publique France pour La Réunion

La circulation virale de la COVID-19 était en diminution en S51

Le taux de positivité (TP) pour la Covid-19 était à la baisse pour la première fois après 7 semaines de progression. En S51, le TP pour la Covid-19 était de 37% comparé à 40% la semaine précédente. Cette baisse concernait toutes les classes d’âges à l’exception des moins de 15 ans.

Aux urgences, les consultations et les hospitalisations pour motif de COVID-19 étaient aussi en diminution, avec des différences entre la S51 et la S50 de 11% et 13%.

Grippe

Les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal sont stables depuis six semaines. En S51, 24 passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal ont été comptabilisés contre 27 en semaine S50 (Figure 5). Les hospitalisations étaient à la baisse avec 4 hospitalisations en S51 vs 7 en S50. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible en représentant seulement 1% de l’activité totale.

Depuis le début de l’épidémie de grippe, un total de 20 cas graves a été identifié par les services de réanimation parmi lesquels, 17 adultes et 3 enfants. Concernant les adultes, l’âge médian était de 63 ans. L’essentiel des cas graves était représenté par des femmes avec un sex-ratio H/F de 0,18 et 9 cas sur 10 ont présenté au moins une comorbidité. Trois décès ont été notifiés. D’un point de vue virologique, la majorité des cas graves avait contracté une grippe de type A(H3N2).

Bronchiolite

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en diminution modérée en S51 comparé à la semaine précédente (Figure 10). En S51, 73 enfants âgés de moins de 2 ans ont été aux urgences pour une bronchiolite versus 77 en S50.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était stable en S51 avec 28 hospitalisations contre 31 hospitalisations en S50.

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 17,9% en S51 contre 17,6% en S50.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité au VRS progressait passant de 13% en S50 à 16% en S51. Une circulation majoritaire de VRS de type B était constatée (Figure 11). Si la hausse de la circulation virale du VRS se confirme en S52, La Réunion va probablement entrer dans un contexte d’épidémie de bronchiolite en début d’année 2024.