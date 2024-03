Coup d’accélérateur sur la pose de radars tourelles

En ce début de semaine, deux radars tourelles ont poussé sur le bord des routes réunionnaises. L’un à Saint-Denis, l’autre à la Plaine des Palmistes. Les deux premiers d’une longue série.

Au titre du plan départemental de déploiement des radars, 16 autres installations sont prévues dans les années à venir pour améliorer la sécurité des usagers de la route. Ils viendront compléter les 19 radars automatiques actuellement implantés sur le réseau routier.

L’implantation d’un radar se fait en concertation entre les services de l’État et les gestionnaires de voirie selon des critères bien spécifiques que sont l’accidentalité et les infractions relevées notamment, mais également les contraintes techniques d’installation.

Pas encore de multifonctions

Le radar du boulevard Lancastel fait partie de ce plan de déploiement. Il vise à lutter contre les pousses, les excès de vitesse et à faire ralentir en entrée de ville. Sa mission ne porte que sur le contrôle de la vitesse. Il fait partie des radars tourelles de dernière génération qui ne sont pas configurés en mode multifonctions. Des tests sur de possibles nouvelles fonctionnalités sont actuellement menés. Ainsi, pour l’instant, ces radars ne contrôlent que les excès de vitesse qui restent une cause principale dans plus d’un quart des accidents de la route à La Réunion.

La mise en place des radars nécessite des travaux de génie civil, de raccordement électrique et au réseau Internet. Une fois installés, ces radars subissent plusieurs tests avant leur mise en service. Ainsi, le radar du boulevard Lancastel n’est pas encore opérationnel pour le moment. Cette phase de test peut prendre plusieurs semaines.