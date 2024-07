Contrôle environnemental à Saint-Paul : Infractions majeures et véhicules mis en fourrière

Sous réquisition de la procureure de la République, le contrôle d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) a été réalisé par les gendarmes de la brigade motorisée de Saint-Paul et les partenaires locaux de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), de la brigade intercommunale de l’environnement et de la police municipale de Saint-Paul.