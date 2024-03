Conditions de travail dégradées : Grève ce lundi au lycée Pierre Poivre de Saint-Joseph

Ils demandent des “conditions dignes pour tous”. Des fuites d’eau, des rats, des coupures électriques, une insalubrité des toilettes, une chaleur extrême dans les salles de cours qui provoquent des malaises à répétition… Les conditions de travail pour les personnels comme pour les élèves sont « dangereuses », dénoncent les enseignants du lycée Pierre Poivre à Saint-Joseph.

Alors que « les travaux de rénovation durent depuis 15 ans » et que lettres et pétitions restent vaines à la Région, une » rénovation efficace, pérenne et qui respecte la sécurité et les conditions de travail » se fait toujours attendre, déplorent les personnels du lycée. À cela s’ajoute des agents d’entretien en sous-effectif et un agent du service informatique en contrat précaire, pointent-ils du doigt.

Face à ce constat, les personnels du lycée ne reprendront pas le travail à la rentrée. Un appel à la mobilisation a été lancé, soutenu par la liste Sud Education pour ce lundi 18 mars.

Les revendications portent également sur la qualité de l’enseignement délivré aux élèves. Les enseignants en appellent donc aussi au rectorat. Ils refusent ainsi “d’entasser 35 élèves par classe” et dénoncent la suppression de trois postes et d’heures en mathématiques et français. Ils exigent, en revanche, une dotation horaire suffisante pour des effectifs à 29 élèves par classe maximum, des aménagements pédagogiques, le maintien des options et des postes d’enseignants supprimés ainsi que des agents en nombre suffisant et titulaires de leur poste.