[Communiqué] Maurice Gironcel appelle à voter pour Frédéric Maillot

Lors du scrutin du 1er tour des élections législatives du dimanche 30 Juin 2024, les électrices et électeurs se sont mobilisés et ont placé nos candidats de la Plateforme Réunionnaise, Alexandre Laï Kan Chéong et Florence Chane-Tune largement en tête avec 35,92% des voix sur Sainte-Suzanne.

Nous remercions les électrices et les électeurs, les militantes et les militants qui nous ont fait confiance. Nous continuerons à travailler au sein de la Plateforme Réunionnaise et avec « Alek » pour la co-construction d’un projet réunionnais sur la base de notre accord sincère et durable.

En effet, à La Réunion, comme en France, les résultats du Rassemblement National doivent nous amener à apporter des réponses concrètes à la colère et aux inquiétudes de la population. Cette ambition doit nous rassembler pour le second tour.

C’est avec cette volonté que la section du Parti Communiste Réunionnais de Sainte-Suzanne s’est réunie ce lundi 1er juillet 2024 et a décidé de s’engager pleinement pour faire gagner la seule candidature de gauche au second tour, Frédéric Maillot et Leila Langenier dans la 6e circonscription.

Comme pour les élections régionales de 2021 et les législatives de 2022, le front qui gagne est celui de la gauche qui se rassemble en additionnant ses forces au second tour.

Le combat continue.

Maurice Gironcel