[Communiqué] L’UFAL appelle à résister à l’extrême droite

Association familiale agréée santé et éducation populaire, l'UFAL se positionne dans la campagne des élections législatives à La Réunion en alertant sur les dangers d'un gouvernement au main du Rassemblement national.

Le Rassemblement national, renforcé par son résultat à l’élection européenne, vient de se voir offrir par le président Macron l’occasion inespérée de conquérir une majorité législative.

L’UFAL, qui représente les intérêts de toutes les familles, quelles qu’en soient la forme et la composition, se doit d’alerter. Un gouvernement du Rassemblement national mettrait en œuvre des politiques de régression sans précédent dans tous les domaines : sociaux, sociétaux, économiques, culturels et démocratiques.

L’UFAL appelle les citoyens à tout faire pour s’opposer par leur vote à ce danger imminent. Face à l’extrême droite, le réflexe républicain le plus large s’impose — sans exclusive. Cela signifie que chacun doit être prêt à soutenir contre le RN un candidat ou une candidate dont il ne partage pas, par ailleurs, les positions. La seule condition à poser est un engagement clair contre l’antisémitisme, que l’importation du conflit du Moyen-Orient est venue réalimenter, ainsi que contre toutes les formes de racisme.

Aujourd’hui, et contrairement à ce que soutient le pouvoir, un seul « extrémisme » menace : l’extrémisme de droite du RN et de ses alliés.

L’UFAL constate qu’Emmanuel Macron, qui s’est fait élire en se présentant comme le rempart contre le RN, s’est définitivement discrédité pour ce rôle. L’UFAL se sent interpellée par l’appel à construire un nouveau front populaire lancé dès dimanche par des responsables de forces progressistes. Elle considère que la résistance à la régression républicaine concerne directement le mouvement associatif, syndical, mutualiste et laïque. Elle mettra tout en œuvre pour en faciliter l’unité la plus large.

Pour le Conseil d’adminstration de l’UFAL

Daniel CADET