[Communiqué] La SEDRE rencontre le collectif Protège nout savane

La SEDRE (Société d’Équipement du Département de La Réunion) a rencontré ce mardi 27 août le collectif Protège nout savane, qui avait exprimé des interrogations concernant le projet de la ZAC Renaissance 3 à Plateau Caillou. Cette rencontre s’est déroulée dans un esprit de dialogue constructif, conformément à l’engagement de la SEDRE en faveur de la transparence et de l’écoute de toutes les parties prenantes.

La SEDRE a pris le temps d’écouter avec attention les préoccupations soulevées par les membres du collectif, en particulier celles liées à l’impact environnemental du projet et à la proximité du chantier par rapport aux habitations existantes. Ces échanges ont été l’occasion de réaffirmer les engagements de la SEDRE en matière de protection de l’environnement : la savane protégée sera intégralement préservée. Zéro mètre carré de cette zone ne sera impacté par les travaux.

La SEDRE défend un projet qui concilie respect de l’environnement, qualité de vie des habitants, et développement du quartier. Sur les 90 hectares que couvrira la ZAC Renaissance 3, où 2 000 logements seront construits d’ici 2035, 30 hectares de nature seront strictement protégés. Un suivi écologique rigoureux du chantier est d’ores et déjà en place. Après les ZAC Renaissance 1 et 2, la ZAC Renaissance 3 représente l’étape ultime de l’évolution de Plateau Caillou, se développant sur un terrain similaire à celui des ZAC précédentes.

Au-delà du respect scrupuleux des réglementations en vigueur, la ZAC Renaissance 3 vise également à créer une zone économique dynamique, génératrice d’emplois, tout en offrant davantage de services de proximité. Ces nouveaux services permettront de réduire les déplacements en les rapprochant des habitants, améliorant ainsi leur qualité de vie.

Dans une démarche de transparence, la SEDRE, après avoir déjà présenté le projet au Conseil des habitants du bassin de vie de Plateau Caillou, prévoit de rencontrer prochainement les associations locales et de poursuivre ses échanges avec le collectif Protège nout savane. Des réunions thématiques seront organisées courant septembre pour continuer à informer et à dialoguer avec la population.

La SEDRE est résolue à maintenir une communication ouverte et à poursuivre le dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés.

Le projet de la ZAC Renaissance 3, conçu dans l’intérêt général, répond aux besoins en logements des Réunionnais tout en respectant l’environnement et en améliorant la qualité de vie des habitants.