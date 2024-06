[Communiqué] La Réunion médaillée au championnat de France de Golf UNSS

L’année dernière, ils avaient fait gagner l’académie de La Réunion à ce même championnat en montant sur la 1ère place du podium en équipe « Établissement », sous les couleurs de la Réunion et de leur collège Aimé Césaire, seul établissement de France à être présent dans toutes les catégories et notamment en sport partagé.

Non seulement on ne change pas une équipe qui gagne pour mettre en l’air La Réunion mais on la renforce !

En 2024, l’équipe « Établissement » du collège est passée en « Excellence » au lycée, et 4 nouveaux joueurs (fraichement arrivée en septembre pour Stéphanie), ont constitué une nouvelle équipe « Établissement »

Et c’est sous les couleurs du Lycée Saint Exupéry des Avirons et coachée par leur enseignant et responsable de la section golf, Gaël Barthelet et leur coache depuis le début de cette belle aventure, Irène Tiné, que cette belle équipe s’est distinguée :

Stéphanie, Esteban, Nathan et Noah, pour l’équipe « Établissement », (non classé à handicap 36 – formule de jeu en greensome), rapporte à La Réunion, la médaille d’Or ! (photo ci-haut)

Camille, Éden, Élio, et Louis pour l’équipe « Excellence », (niveau 1ère série, formule de jeu en foursome), monte sur la 3ème marche du podium avec une médaille de Bronze :

Les 2 équipes étaient accompagnées par Ousmane, jeune officiel certifié national l’année dernière, et par Ema, golfeuse au collège Aimé Césaire, qui obtient son diplôme de jeune arbitre national (elle jouera la semaine prochaine à ce même championnat, en sport partagé) :

Au-delà de la performance sportive, les coachs sont particulièrement fiers de rapporter dans leur valise le 1er Prix du Challenge du Fairplay pour l’ensemble de l’équipe réunionnaise ! Politesse, sourire, et gentillesse, ce sera l’image que nos jeunes sportives et sportifs réunionnais laisseront au Championnat de France UNSS de Golf !

Quelle belle représentation pour La Réunion ! Ils ont atteint leurs objectifs de podium et ont porté haut les couleurs de La Réunion grâce à l’encadrement engagé et investi de leurs coachs, le lycée St Exupéry des Avirons et son association sportive, le soutien des parents et des généreux donateurs, leur action de nettoyage de clubs par les jeunes lors d’une compétition au Golf de Bourbon, les partenaires 9 Distribution, Auchan, Fort Ingénieur Conseil, la Ligue de Golf, l’AS du golf de Bourbon, la Région, Air Austral, les mairies des Avirons, de l’Étang-Salé.

Affaire à suivre en 2025 !