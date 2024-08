[Communiqué] Kamala, notre soeur

La désignation de Kamala HARRIS, vice-présidente des États-Unis, comme candidate à la présidence lors de la convention démocrate à Chicago, a éveillé en moi une grande fierté et un sentiment d’identification. En tant que descendant d’esclaves africains et malgaches, et d’engagés indiens, je ne peux qu’être sensible à la probable accession à la Maison Blanche d’une femme noire américaine, d’origine jamaïcaine par son père et tamoule par sa mère. Elle a un parcours exceptionnel qui est marqué par sa réussite professionnelle et sociale, résonne profondément avec notre propre histoire et nos aspirations.

En tant qu’écologiste, je note que plusieurs ONG environnementales, comme le réseau Green New Deal, qui rassemble 20 groupes engagés pour le climat, lui ont publiquement apporté leur soutien. Des organisations influentes telles que LCV Victory Fund, Future Forward, et Climate Power Action, qui militent pour la protection de l’environnement, ont même investi 55 millions de dollars dans une campagne publicitaire en sa faveur, ce qui témoigne de la confiance qu’elles placent en son engagement pour le climat.

Contrairement à son adversaire Donald TRUMP, qui reste sceptique face au réchauffement climatique. Lui qui est un adepte des fake news, un homme qui entretient une relation compliquée avec la vérité et qui a tenté de se maintenir au pouvoir par la force. Il nie la réalité du réchauffement climatique et se pose en défenseur acharné des énergies fossiles polluantes, au détriment de la planète et des générations futures.

L’ engagement de Kamala HARRIS montre sa détermination claire à affronter la crise écologique.

La victoire de Kamala HARRIS représenterait non seulement une avancée significative pour la justice sociale et la diversité, mais aussi un véritable pas en avant pour la protection de notre environnement. Face à elle, Donald TRUMP incarne les intérêts des lobbies pollueurs et des industries qui menacent notre avenir collectif, ainsi que les divisions de l’extrême droite suprémaciste. Bien que nous ne votions pas, nous soutenons fermement Kamala HARRIS, car son élection pourrait marquer un tournant décisif vers un monde plus juste, plus égalitaire, et résolument engagé en faveur de l’environnement. Ensemble, restons unis pour défendre ces valeurs essentielles.

Frédéric AGATHE

Référent Génération Ecologie L’Etang-Salé