[Communiqué] Jules Delpech, co-skipper de l’Equipage La Réunion, 4ème à la Solo Maître Coq

Jules Delpech, skipper ORCOM, co-skipper de l’Équipage La Réunion au Tour Voile se classe 4ème à la Solo Maître Coq 2024.

« Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si dur. Mais quelle belle course ! On s’est bien battu dans le petit groupe de tête, c’était chaud » a déclaré Jules Delpech après avoir franchi la ligne d’arrivée de la Grande Course devant les Sables d’Olonne.

Au programme de cette 21ème édition de la Solo Maître Coq, 2ème des 5 étapes du Championnat de France Elite de Course au Large 2024, 34 Figaros sur la ligne de départ, deux courses « inshore » et une grande course au large.

Le premier parcours au départ des Sables d’Olonne est un côtier de trente milles. Il démarre sous un grand soleil et un vent favorable. La flotte des navigateurs se dirige d’abord vers le sud avant de remonter le long des plages et faire ensuite un détour au large. Jules Delpech termine 4ème sur ce parcours.

Le deuxième parcours « inshore » est annulé à cause d’un vent trop faible.

La Grande Course est un aller-retour de près de 350 milles nautiques entre les Sables d’Olonne et une bouée au milieu du Golfe de Gascogne. Jules Delpech souligne : « Faire les changements de voile de nuit, dans la mer et dans 25 nœuds, c’était bien engagé, il fallait de l’énergie »

Jules Delpech finit la Grande Course en 2 jours, 1 heure et 29 secondes.

Il se classe 4ème de la Solo Maître Coq 2024.

Il déclare finalement : « Au niveau du résultat, c’est très correct, je suis surtout content de l’engagement que j’ai mis, je me suis quand même fait un peu mal. Je bataille avec les premiers et ça se bataille bien ».