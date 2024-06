[Communiqué] Gilbert Manciet nommé directeur général de l’agence régionale Nexa

Tous concernés par la recherche de sens au travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la qualité de vie et des conditions de travail, l’Aract Réunion invite à participer à une semaine dédiée à la valorisation des démarches visant à améliorer les conditions de travail et la performance des organisations. Comment ouvrir le dialogue sur le travail de demain peut contribuer à une meilleure qualité de vie et des conditions de travail pour tous, du 17 au 21 juin 2024. Réchauffement climatique, intelligence artificielle, softskills, endométriose… Qu’est-ce qui fera le travail de demain ?