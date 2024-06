[Communiqué] Frédéric Maillot : « Restons tous mobilisés ! »

Philippe Naillet garde une base solide à Saint-Denis. Ce soir, il est crédité de 45,83% des suffrages exprimés contre 27,76% pour Jean-Jacques Morel. Le revenant René-Paul Victoria obtient 13,90%. A son QG de la salle Candin à Sainte-Clotilde, le député sortant se félicite de « progresser de plus de 12 points par rapport au 1er tour de juin 2022. Ce sont des résultats prometteurs, encourageants. Maintenant, il faut franchir la deuxième étape et nous la franchirons », lance-t-il à ses militants. Le socialiste se montre confiant pour la suite dimanche prochain face à « la duplicité de Jean-Jacques Morel », le candidat du Rassemblement national. « Sans aucun soutien, au 2e tour en 2022, j’avais fait près de 60%. Je sais qu’ici à Saint-Denis, le RN ne passera pas. La duplicité de Jean-Jacques Morel ne passera pas non plus ! »