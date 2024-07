[Communiqué] 84 millions d’euros pour soutenir l’agriculture locale

41 % du montant des aides aux agriculteurs ont été versés en avance ; 48,5 % des montants ont été versés ou sont prévus sans retard, et 10,4 % ont un retard ou une incertitude quant à la date exacte de paiement.

Plus de 36 millions d’euros versés en avance. Les aides aux planteurs de canne ont été payés en avance cette année, par rapport au calendrier conventionnel : Aide à la production de la canne à sucre : 2 215 bénéficiaires ont reçu la somme totale de 14,5 millions d’euros le 6 février, soldant l’aide de la campagne 2023/2024 de près de 25 millions d’euros ;

Aide aux surcoûts : 2 227 planteurs ont reçu la somme globale de près de 13 millions d’euros le 13 février dernier. À ces aides s’ajoutent les 9 millions d’euros du fonds de secours pour l’Outre-mer activé à l’issue du cyclone Belal ( lire le communiqué de presse).

Plus de 39 millions d’euros versés dans le délai prévu. Grâce à la mobilisation des services de l’État et l’accompagnement offert aux agriculteurs dans le montage de leurs dossiers, de nombreuses aides sont versées sans retard :

Aide au tonnage de canne livrée : 2 236 bénéficiaires sont payés progressivement depuis mai et jusqu’à août pour un montant total de près de 7 millions d’euros ; Primes animales : le solde des aides bovines prime à l’abattage et de l’aide au maintien et au développement du cheptel allaitant ont été payés le 19 juin, concernant 400 élevages pour environ 1,4 millions d’euros. Le complément veau est prévu début août au plus tard pour près d’1 million d’euros ; L’indemnité compensatoire de handicaps naturels sera versée comme prévu avec une avance de 5,5 millions d’euros en octobre, puis le solde de 1,5 millions d’euros en décembre ; Aide à la production de la canne à sucre 2024 : l’acompte de l’ordre de 10 millions d’euros sera versé avant le 1er octobre conformément à la convention canne.

Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a accepté la demande des planteurs de canne pour le versement du reliquat de l’aide à la production au début de la campagne. Ainsi, 2 150 bénéficiaires recevront ce mois de juillet près de 6,5 millions d’euros. 3,5 millions d’euros seront versés en fin d’année. À ces aides s’ajoutent le fonds de secours pour l’Outre-mer concernant la sécheresse canne de 2022. 278 exploitants ont reçu le 16 mai une aide de plus d’1 million d’euros. 23 exploitants, dont les dossiers sont en cours de traitement, seront payés ce mois-ci pour un montant global de 115 000 euros.

Enfin, suite au cyclone Belal, 254 exploitants toucheront ce mois-ci un paiement de plus de 2 millions d’euros ( lire le communiqué de presse). Plus de 9 millions d’euros prochainement versés. Suite à un problème informatique au niveau national, les aides mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture BIO ont été traitées avec du retard sur le calendrier initial :

Aides MAEC-BIO 2023 qui seront payées d’ici à août : MAEC : 838 contrats pour un montant de 6 millions d’euros ; BIO : 266 contrats pour un montant de plus d’1 million d’euros.

Aide conjoncturelle fruits et légumes (aide aux surcoûts sur les intrants en 2023 suite à la guerre en Ukraine) : une enveloppe d’1 million d’euros sera versés aux producteurs ayant effectué la demande lors de leur déclaration PAC , dès le feu vert de la Commission européenne. Pour les dossiers encore incomplets et en attente de documents, entre 1 et 2 millions d’euros du fonds de secours pour l’Outre-mer suite au cyclone Belal seront versés avant la fin de l’année.