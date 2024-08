Commune de Saint-Denis : Avis rectificatif du 26/08/24

Mme Fernande ANILHA – Élue déléguée aux Marchés Publics

Direction de la Commande Publique

26 rue Lislet Geoffroy Sainte Clotilde

97490 Saint-Denis

Tél : 02 62 92 16 70 – Fax : 02 62 92 34 70

mèl : achats-publics@saintdenis.re

web : https://www.saintdenis.re/marchespublics

Référence : 2309290317-CB

Objet : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de communication dans les quartiers PRUNEL

Remise des offres :

au lieu de : 26/08/24 à 15h00 au plus tard. soit le 26/08/24 à 13h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 29/08/24 à 12h00 au plus tard. soit le 29/08/24 à 10h00 heure de Paris au plus tard.

Date d’ouverture des offres Date d’ouverture des offres :

au lieu de : 27/08/24 à 10h00 au plus tard. soit le 27/08/24 à 08h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 03/09/24 à 10h00 au plus tard. soit le 03/09/24 à 08h00 heure de Paris au plus tard.

