CHU : Le MTPU se réjouit du déblocage de l’aide de 40 millions d’euros de l’Etat

Le CHU de la Réunion cristallise, depuis plusieurs mois, beaucoup d’attention sur des problèmes budgétaires et financiers autour d’un déficit avéré de 50 millions d’euros et d’une dette sociale de plus de 30 millions d’euros, non maîtrisée.

Devant la situation préoccupante du CHU, fleuron du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), le Mouvement Politique Trait-d’Union (MPTU) :

• Se FÉLICITE du déblocage par le Gouvernement, en urgence, d’une aide exceptionnelle à la trésorerie du CHU, de 40 millions d’euros,

• DEMANDE que soit arrêtée rapidement la progressivité , ou pas, du règlement du montant du coefficient géographique pour 2024, afin d’assurer de la visibilité dans la réalisation des prévisions budgétaires à venir,

• APPELLE enfin, à ce que la mission de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), prévue, soit diligentée, sans délais, afin de couper court à toutes les rumeurs et autres polémiques mais aussi, faire la lumière sur l’impact des 1.000 embauches du CHU sur son déficit budgétaire et sur la capacité de la structure à assumer une dette sociale non maîtrisée.

Le MPTU appelle la nécessité pour le CHU d’assurer une GOUVERNANCE RESPONSABLE, RESPECTUEUSE et TRANSPARENTE afin de garantir à cette précieuse structure, sa juste place dans un PROJET PARTAGÉ avec tous les membres du GHT que sont le CHU, le CHOR, le GHER, L’EPSMR et le PSY-SUD.

Le Président, Michel VERGOZ