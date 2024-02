Chaude journée estivale à La Réunion

Malgré l'alizé qui souffle assez fort sur les façades nord et sud ainsi que sur les reliefs, cette semaine a débuté avec une chaleur bien étouffante.

Ce lundi, nous avons été nombreux à nous plaindre de cette chaleur lourde et étouffante, que même les averses passagères n’auront pas réussi à atténuer.

Et pour cause, un peu partout sur l’île le mercure sera monté très haut, assez nettement au-dessus des moyennes de saison. Ainsi, sur le réseau d’observation de Météo France les maximales auront atteint (valeurs normées à l’ombre) pèle mêle : 34,5°c à la Pointe des Trois Bassins (Trou d’Eau), 33°c au Port et à Pont Mathurin, 32°c à Gillot, 29,6°c à Cilaos…

Mais, avec les taux d’humidité ambiante, généralement supérieurs à 70%, la chaleur ressentie (Humidex) a le plus souvent oscillé entre les 40 et 45. Des valeurs importantes confirmant la sensation d’inconfort que nous avons tous connu.

Sauf surprise, cette ambiance chaude et relativement humide devrait nous accompagner jusqu’en fin de semaine…

Le saviez-vous ?

L’humidex est un indice prenant en compte l’humidité relative et la température. Cependant, il n’est lui-même pas une température mais une donnée sans unité.

Il existe une échelle indicative, qui, en fonction de l’indice, nous donne un aperçu du danger extérieur pour nos organismes.