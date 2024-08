Charte « Ville Aidante Alzheimer » : Saint-Pierre s’engage pour ne pas oublier les aidants familiaux

Ce mercredi 28 août, la ville de Saint-Pierre est devenue la première commune de La Réunion à signer la charte « Ville Aidante Alzheimer » avec l’association France Alzheimer Réunion. Cet engagement vise à renforcer l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches aidants, tout en favorisant l’inclusion et la sensibilisation au sein de la commune.

C’est dans les jardins de l’hôtel de ville de Saint-Pierre qu’a été organisée la signature de la charte « Ville Aidante Alzheimer ». En signant cette charte, la ville de Saint-Pierre et l’association France Alzheimer Réunion s’engagent à travailler main dans la main pour mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation, d’inclusion et d’accompagnement pour les personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et pour leurs proches aidants.

L’adhésion de Saint-Pierre à la charte « Ville Aidante Alzheimer » traduit la volonté de la municipalité de poursuivre les travaux du Contrat Local de Santé (CLS) et de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées au sein de la commune.

« Marquer cette signature d’une « Charte ville aidante », c’est montrer un signe fort pour dire qu’on veut construire encore plus de choses ensemble. Rendre cette ville encore plus inclusive pour les familles et les malades », a souligné Sandrine Nallatamby, la présidente de l’association France Alzheimer Réunion. Elle a également mis en avant le rôle de la ville dans la mise à disposition de lieux d’accueil et d’écoute pour les familles, ainsi que le déploiement d’une « halte relais itinérante Cœur Alzheimer », un camion qui ira à la rencontre des familles dans les coins isolés de la ville.

La ville de Saint-Pierre s’engage également à soutenir les initiatives de l’association France Alzheimer Réunion. Richela Chamby, 12e adjointe à la mairie de Saint-Pierre, a insisté sur l’importance de cet engagement. « La commune va apporter son soutien, que ce soit matériel ou financier, ce qui permettra à l’association de pouvoir œuvrer dans tout ce qui est sortie culturelle et permettre aux familles et aux malades de sortir de l’exclusion », a indiqué l’élue. Elle a aussi souligné le besoin crucial de répit pour les aidants, qui sont souvent en première ligne aux côtés des malades, rappelant que « les aidants ont besoin d’un temps de répit » pour pouvoir souffler en toute sérénité.

Des aidants en détresse : Un chiffre alarmant

Au-delà des actions locales, Sandrine Nallatamby a par ailleurs alerté sur la situation des aidants, un sujet préoccupant. « J’avais entendu à l’association France Alzheimer que 30 % des aidants partent avant leur proche malade. Je suis allée en juin au congrès des présidents, et on m’a annoncé que c’est 48 % des aidants qui partent avant leur proche malade. Donc c’est quand même un sujet avec un grand S qu’il faut prendre au sérieux. » Forte de ce constat alarmant, elle rappelle l’urgence de mettre en place des dispositifs de soutien et de répit pour ceux qui consacrent leur vie à accompagner un proche atteint de la maladie d’Alzheimer.

Saint-Pierre est la première ville de La Réunion à signer cette charte, mais d’autres communes s’apprêtent à suivre son exemple. « Demain, nous signerons la charte avec la commune de Petite-Île, nous enchaînons le 2 septembre, avec la journée mondiale Alzheimer, la signature avec la ville de l’Étang-Salé, et nous attendons une validation pour signer avec La Possession. La machine est lancée, on espère signer avec les 24 communes de l’île », a annoncé Sandrine Nallatamby. Cette dynamique illustre une volonté collective de l’île de mieux accompagner les 20.000 Réunionnais atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

Dans le cadre de cette charte, la Ville de Saint-Pierre prévoit déjà une première action d’envergure : l’organisation d’un Village Santé les 15 et 16 novembre 2024 au stade Casabona, axé sur la thématique de la santé mentale.