« Changeons les règles ! », une manifestation pour lutter contre la précarité menstruelle

Le communiqué :

Avec l’association EPI EST, le soutien de la Maison des Associations et de la municipalité de Saint-Benoît, Lékol du bonheur organise une manifestation contre la précarité au féminin au marché forain de Saint-Benoît.

Cet événement est organisé dans le cadre du projet « Règles sans souci ni tabou », réponse de Lékol du bonheur à l’appel à projets « Lutte contre la Précarité menstruelle » de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, la DEETS Réunion.

INVITATION (Tout public)

Samedi 9 novembre 2023, de 9h00 à 12h00

Au marché forain de Saint-Benoît

Matinée de sensibilisation contre la précarité

« Changeons les règles ! »

Manifestation animée par des jeunes bénévoles, des élèves volontaires des collèges Hubert de Lisle et Amiral Bouvet.

Au programme :

Stand de présentation de différents produits d’hygiène menstruelle (Remise de lots de culottes menstruelles à des filles/femmes qui ont reçu un bon associatif)

Don de vêtements d’occasion aux filles/femmes

Animation « Jeu de règles » avec des échantillons à gagner

Initiation breakdance avec Ayoub, professeur de danse

Nous invitons petit.e.s et grand.e.s, jeunes et moins jeunes, à venir nous rencontrer pour s’informer en s’amusant, jouer et tenter de gagner des échantillons de produits, dont des culottes menstruelles, briser les tabous autour des règles.