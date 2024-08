Chambre de Métiers et de l’Artisanat : Avis aux formateurs

Afin de mettre en oeuvre son programme de formation à destination de ses apprenants, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Île de la Réunion (CMAR) invite les formateurs indépendants à se faire référencer dans les domaines suivants et/ou dans tout autre domaine de formation.

Architecture – Agro-alimentaire – Artisanat d’Art – Développement personnel – Conduite de projets – GRH – Paye – Analyse financière – Ergonomie – Marketing et Fonction commerciale – Approvisionnement-Achat – Communication – Bureautique-Informatique – Organisation de la Production – Gestion – Sécurité Hygiène Prévention – Français – Histoire-Géographie – Mathématiques-Sciences – Arts et Arts Appliqués – Sciences Appliquées – Organisation et Techniques Administratives – Assistant de Direction – Économie – Création-Reprise d’Entreprise – Droit – Management – Stratégie de l’Entreprise – SST – Logiciel CAO-DAO-CFAO – Comptabilité – Contrôle technique auto – Électronique et multimédia – Formation Tutorale – Soins et service à la personne – Domotique – Transport – Logiciels métiers – Secrétariat – Anglais – Environnement entreprise artisanale – Fiscalité des Entreprises – Électricité-Électrotechnique – Électronique – Froid et Climatisation-Froid Industriel – Textile Habillement – Logistique – Magasinage – Coiffure – Boucherie – Boulangerie – Pâtisserie – Sécurité-Hygiène Alimentaire – Charcuterie Traiteur – Bijouterie – BTP et VRD – Conduite de Chantier – Dessin – Géomètre – Photographie – Ameublement Ébénisterie – Soins Esthétique – Menuiserie Bois – Charpente Bois – Peinture-Revêtement-Décoration – Construction Métallique et Métallerie – Soudage-Tuyautage – Couverture – Énergies renouvelables – Prothèse Dentaire – Imprimerie – Toilettages animaux de Compagnie – Optique-Lunetterie – Maintenance automobile VL, VI et moto – Peinture et Carrosserie – Art Floral – Signalétique – Sérigraphie – Taille de pierre – Infographie –Arts Graphiques – Remise à niveau – Technique de Recherche d’Emploi – Etanchéité – Mécanique – CACES – Construction bois – Travail en hauteur Port des EPI – Technicien de production des Matériaux pour la construction et l’industrie – Prévention Santé Environnement – Numérique –Menuiserie Aluminium – Platier-Plaquiste – Installation Sanitaire – Maçonnerie – Carrelage Mosaïste – Maintenance Bâtiment – Façadier Projecteur – Amiante SS4-SS3 – Prévention Risques des Activités Physiques – Prothésiste ongulaire – Echafaudage de pieds et roulants (R 4808 et R 457).

Le règlement général du dispositif ainsi que le dossier de référencement peuvent être demandés à tout moment par courriel : marchespublics@cma-reunion.fr,

Type de procédure : adaptée (articles R2123-1 à R2123-7 du CCP)

Le Président, Bernard PICARDO