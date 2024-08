CASUD : Avis rectificatif

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté d’Agglomération du Sud ; Correspondant : Direction de la Commande Publique, à l’attention de M. le Président, 379 rue Hubert Delisle – B.P. 437, 97838 Tampon Cedex, Tél. : 02-62-57-97-77, télécopieur : 02-62-57-97-74, courriel : dcp@casud.re

Adresse internet du profil d’acheteur : http://casud.achatpublic.com

Objet du marché : Le présent marché a pour objet une mission d’élaboration, d’animation et d’évaluation environnementale d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et accompagnement au label Climat-Air-Energie et Économie Circulaire.

Type de procédure : Appel d’offres ouvert.

Information rectificative : Des modifications ont été apportées par le Pouvoir adjudicateur à l’avis initial paru le 30 juillet 2024 sur le site ZINFOS 974.

Modification portant sur le « Niveau minimal exigé » :

Au lieu de lire : « Niveau minimal exigé :

– Une attestation de formation pour l’exercice d’activité professionnelle liée aux animaux d’accompagnement d’espèce domestique ;

– Pour la labellisation Climat – Air – Énergie, le conseiller devra avoir suivi la formation de l’ADEME et détenir les droits d’utilisation des outils et méthodes du label. La personne présentée dans l’offre devra effectivement réaliser le marché. En cas de changement, le CV de la nouvelle personne devra être transmis à la CASUD, et le prestataire devra garantir et obtenir la validation explicite du changement après entretien. »

Lire : « Niveau minimal exigé :

– Pour la labellisation Climat – Air – Énergie, le conseiller devra avoir suivi la formation de l’ADEME et détenir les droits d’utilisation des outils et méthodes du label. La personne présentée dans l’offre devra effectivement réaliser le marché. En cas de changement, le CV de la nouvelle personne devra être transmis à la CASUD, et le prestataire devra garantir et obtenir la validation explicite du changement après entretien. »

Modification de la date limite de réception des offres :

Au lieu de lire : « Date limite de réception des offres : le 30 août 2024 à 12h00 (heure locale) »

Lire : « Date limite de réception des offres : le 13 septembre 2024 à 12h00 (heure locale) »

Les autres dispositions de l’avis d’appel public à la concurrence restent inchangées.

Le dossier de consultation est téléchargeable à l’adresse suivante : https://casud.achatpublic.com

Pour tous autres renseignements les candidats sont invités à prendre contact auprès de la Direction de la Commande Publique au 0262 57 97 77.

Les candidats qui souhaitent avoir accès à la totalité des renseignements publiés peuvent consulter l’avis rectificatif publié au supplément du Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la référence n°158/2024 489709-2024 du 14/08/2024 sur le site https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/489709-2024

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : le 14/08/2024