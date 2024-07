Boucan : Encore une tortue victime de collision, « une vraie menace pour la reproduction de l’espèce »

La gendarmerie de Saint-Benoît et la direction du Contrôle du Service Public et de la Tranquillité Publique de la CIREST ont présenté ce matin le bilan de leur opération conjointe visant à évacuer les véhicules hors d’usage (VHU) dans le quartier de Bras-Fusil. Cette initiative, menée entre mai 2023 et mai 2024, vise à libérer le quartier de ses épaves automobiles tout en améliorant la sécurité et la qualité de vie des résidents.