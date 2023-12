Biodiversité : les populations d’oiseaux marins en déclin

Les populations d’oiseaux marins de l’ouest de l’océan Indien seraient « plus vulnérables » que les populations des autres océans, alerte la revue Gecko dans un article publié sur son site internet, citant une étude publiée en anglais, « Tracking seabird migration in the tropical Indian Ocean reveals basin-scale conservation need » .

Considérée comme un « hotspot de biodiversité aviaire abritant une trentaine d’espèces d’oiseaux marins formant plus de 8 millions de couples », la zone est parcourue notamment par le pétrel noir de Bourbon, les fous masqués (îles Eparses, TAAF) ou encore les pailles en queue à brins rouges de Nosy Ve (Madagascar).

La doctorante de l’université de La Réunion Merlène Saunier postule ainsi que «la plupart de ces populations sont en déclin, notamment à cause de l’introduction de prédateurs exotiques tels que les rats les chats et de la pollution lumineuse ».

« Une conservation marine appropriée sera donc cruciale pour leur rétablissement à long terme et la restauration de l’ensemble de l’écosystème, où ces oiseaux jouent un rôle essentiel, en raison de leurs impacts positifs sur le cycle des nutriments et la santé des récifs coralliens », avance la revue Gecko, une publication financée notamment par l’Agence française de développement (AFD).

Les oiseaux de mer sont de plus en plus menacés par les activités anthropiques

▶30 espèces d'oiseaux soit 8 millions de couples présents dans l'Ouest #oceanindien

▶Mener des actions de conservationshttps://t.co/5yUUP5OlGv#environnement #hotspotdebiodiversitéaviaire #oiseaux pic.twitter.com/pgwsva6t1K — Revue Gecko (@RevueGecko) December 6, 2023