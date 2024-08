Big Morel de retour dans la cage : un nouveau défi l’attend à l’Hexagone MMA 20

L’aventure continue pour Anthony Morel, qui ne cesse de faire parler de lui dans le monde du MMA. Après avoir remporté le titre de champion poids lourds de l’organisation sud-africaine Extreme Fighting Championship (EFC) le 11 juillet dernier, en s’imposant par TKO face à Joffie Houlton, Morel se prépare déjà à un nouveau défi. Cette fois, c’est au sein de l’organisation Hexagone MMA, celle qui a lancé sa carrière professionnelle, qu’il entend marquer les esprits.

Depuis son arrivée discrète dans l’organisation il y a un an, Anthony Morel s’est imposé comme un véritable phénomène dans la catégorie reine. Avec cinq victoires au compteur, dont quatre par KO/TKO au premier round, le Réunionnais de 32 ans est désormais classé comme le challenger numéro 1 chez Hexagone MMA. Toutefois, il n’affrontera pas encore le champion en titre, Prince Aounallah, mais croisera le fer avec le challenger numéro 5, Chemss-Eddine Djeffal.

L’organisation Hexagone MMA a largement mis en avant le Réunionnais lors de l’annonce de ce combat, soulignant son parcours impressionnant et sa notoriété grandissante. Dans un post Facebook publié dimanche dernier, l’organisation ne tarit pas d’éloges sur le Saint-Joséphois, le qualifiant d’ »ovni » du MMA.

« En l’espace d’un an, Anthony Morel a réalisé une entrée fracassante dans le monde du MMA, au point de s’imposer comme le poids lourd le plus prometteur du moment. À 32 ans, les perspectives sont belles, et le futur prometteur. »

