Futur Belal : Un passage au plus près de La Réunion et de Maurice prévu dimanche ou lundi

La zone perturbée continue à prendre forme à près de 1000 km au nord-nord-est de La Réunion, à l'est d'Agalega. Elle devrait passer au stade de tempête tropicale dans les heures qui viennent. Un passage au plus près de notre île et de l'île soeur est actuellement prévu entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir, prévoient les services de Météo France.