[Communiqué] Beach Tennis : C’est parti pour l’Open International des Brisants

Avec une organisation aux standards des plus grands tournois internationaux, la 13ème édition de l’Open des Brisants by BNP Paribas a démarré hier mercredi. Les plus grands joueurs de la discipline sont présents pour 23 nationalités en lice afin de décrocher le prize money de 75 000 dollars. Ce qui en fait le premier tournoi de beach tennis au monde. Rendez-vous sur la plage des Brisants à Saint-Gilles les Bains pour 5 jours de fête.

C’est l’un des plus grands tournois au monde labélisé « Sand Series » par l’ITF et la FFT. Le club Bourbon Brisants Beach tennis (3B), affilié à la Ligue de Tennis de La Réunion Mayotte, fort de 400 adhérents, organise depuis 13 ans son Open international de beach tennis.

Forte de la réussite des événements précédents, forte de l’implication de son staff de 180 bénévoles et du soutien de ses partenaires financeurs, cette 13e édition conforte le statut de l’Open des Brisants parmi les plus grands tournois au monde : il est labélisé « Sand Series » par l’ITF et la FFT pour la quatrième fois, avec un prize money de 75.000 $, le plus élevé de toute l’histoire du beach tennis mondial !

C’est un magnifique résultat pour La Réunion dans cette discipline, dans un contexte fortement concurrentiel face à des organisations professionnelles internationales.

Pour représenter la France sur ce circuit élite du tour mondial de beach tennis, l’organisation doit répondre aux critères de qualité haut de gamme du « Sand Series » :

1 – Améliorer encore la production audiovisuelle pour une diffusion internationale ;

2 – Structurer les équipements logistiques avec 20% de places assises en tribune en plus cette année ;

3 – Augmenter le Prize money de 50.000 $ à 75.000 $ ;

4 – Apporter encore plus de services aux joueurs.

En 2024, bienvenue dans une nouvelle dimension, pour le plus grand plaisir des joueurs et du public !

Les Réunionnais(es) parmi les meilleurs mondiaux

Parmi les 600 joueurs inscrits aux tournois, les espoirs réunionnais reposent sur :

– chez les dames, Mathilde et Marie-Eve Hoarau, qui avaient battu les championnes du monde italiennes en octobre 2021, et Maïré Bray actuellement 27e joueuse mondiale et formée sur le sable des Brisants.

– chez les hommes, Mathieu Guegano, champion d’Europe en titre et 15e joueur mondial, et Nicolas Gianotti, le licencié de Saint-Pierre, actuellement numéro 1 mondial de beach tennis, un classement inédit et historique pour un joueur français.

Le top 20 mondial au rendez-vous

Le tableau sportif n’a jamais été aussi relevé que pour cette 13e édition et il tient toutes ses promesses…

Chez les hommes, notre Frenchie Nicolas Gianotti associé à l’Italien Mattia Spoto, finalistes l’an dernier et N°1 du monde en titre, va challenger l’Italien Michele Cappelletti, octuple vainqueur de l’Open des Brisants associé au Brésilien André Barran, ainsi que les autres joueurs du top 20 mondial, dont l’Espagnol Ramos Viera, qui a remporté les 4 dernières éditions de l’Open des Brisants.

Chez les dames, les Italiennes Giulia Gasparri et Ninny Valentini, victorieuses l’an dernier, devront défendre leur titre face aux N°1 mondiales, la Brésilienne Rafa Miiller et la Vénézuélienne Patricia Diaz, et face aux autres joueuses de haut niveau du top 20 mondial, notamment les Italiennes Nicole Nobile et Sofia Cimatti, et les brésiliennes Sophia Chow et Vitoria Marchezini, qui a seulement 19 ans.

Au total plus de 78 joueurs et joueuses étrangers représentant 23 nationalités différentes seront présents cette année.

Le tournoi en chiffres

• 800 matches dans 7 tournois (ITF 75.000 $, ITF 0 $, Mixte, Loisir, Simple, Jeunes et Over 45).

• Un court central fermé de grandes tribunes pour les night sessions.

• Deux écrans géants outdoor et une diffusion en streaming live des matches sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne brésilienne PLAY BT.