Base aérienne 181 : Journée portes ouvertes le mercredi 10 janvier

Le communiqué :

La base aérienne 181 « lieutenant Roland Garros » (BA 181) célèbre en 2024 le cinquantenaire de sa présence sur le site Gillot de Sainte-Marie. Une journée portes ouvertes (JPO) est organisée, mercredi 10 janvier 2024, proposant des expositions, ateliers et stands dédiés à l’aéronautique.

L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles, sur inscription préalable obligatoire

Au programme de cette journée d’exception (sous réserve de contraintes opérationnelles) :

– Présentation d’aéronefs militaires et civils, notamment le CASA, avion de transport de la BA 181, et A400M

– Démonstrations de l’Équipe des ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace « phenix »

– Présentation des équipements de sécurité sauvetage survie

– Activité tyrolienne

– Simulateur Mirage 2000

– Expositions diverses sur l’aéronautique militaire et civile, etc.

Foodtrucks et débits de boissons présents sur place.

Navettes gratuites depuis divers emplacements de parkings décrits sur la billetterie de l’événement