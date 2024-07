Aurar : La plainte de la CGSS classée sans suite

Alors que le parquet a décidé de classer l’affaire et a notifié la CGSS en 2022, l’association n’a été informée de cette décision qu’en juin dernier. Une très bonne nouvelle pour l’Aurar, qui espère que la fin des investigations permette de renouer avec la confiance des patients.

“C’est une excellente nouvelle”, s’exclame Marie-Rose Won Fah Hin, la directrice générale de l’Aurar, en montrant l’avis de classement sans suite de la plainte de la CGSS de 2018. Un document daté de 2021 et que la CGSS a reçu en 2022. Pourtant, la nouvelle ne sera adressée aux premiers concernés qu’en juin dernier. “C’est un peu incompréhensible, mais au moins, nous sommes lavés de tout soupçon. Nous avons certains patients qui ont refusé de suivre des soins avec nous à cause de ses accusations de fraude. Une page se tourne”, affirme la directrice générale.

Un avis partagé par Jean-Louis Seigneur, représentant des usagers, qui confirme que “c’était important pour les patients de savoir ce qu’il se passait. Certains avaient l’impression que d’autres se faisaient de l’argent sur leur dos”. Même son de cloche du côté du Dr Bruno Bourgeon, président de la CME de l’établissement, qui confirme que “cette histoire nous aura coûté beaucoup. J’ai eu plusieurs fois des patients qui ont refusé tout net d’être suivi par l’Aurar. Cela vient prouver que nous sommes saints sur le plan financier”.

Un nouveau label pour de nouveaux projets

D’ailleurs, l’association veut effectivement prouver que ces accusations sont de l’histoire ancienne. Pour montrer patte blanche, l’association dévoile également que tous les établissements de l’Aurar ont reçu la mention “haute qualité de soin” par la Haute Autorité de Santé. “Nous faisons partie des 20% qui ont reçu cette qualification au niveau national. Trois critères ont été pris en compte, la satisfaction du patient, les établissements et les équipes. Nous obtenons une note de 98% et nous en sommes très fiers”, poursuit Marie-Rose Won Fah Hin.

Le focus est désormais mis sur une meilleure prise en charge des patients. “Proximité” et “innovation et recherche” sont les maîtres mots de l’association. “Nous avons mis en place des activités physiques adaptées à Saint-Benoît. Les patients peuvent venir avec leurs familles pour maintenir le lien. À Saint-Pierre, de la musicologie a été introduite, et des données sont récoltées par un médecin. Une étude sera produite pour aider à quantifier la douleur avec l’utilisation de cette technique. Nous espérons pouvoir publier ses résultats dans l’année”, explique la directrice générale. Des efforts sont aussi faits sur la prise en compte de certains handicaps, avec la création d’une commission spécialisée qui doit rendre bientôt des conseils pour améliorer la prise en charge. Les interventions au sein même des entreprises ou des collectivités permettent aussi de faciliter le repérage de pathologie.

L’association se veut aussi leader en matière d’innovation technique avec le développement des téléconsultations ou téléexpertises pour des avis sur des diagnostics. En 2024, l’Aurar a pris en charge plus de 765 patients dialysés sur le département.