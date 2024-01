Augmentation de l’électricité : Maurice Gironcel sollicite une indemnité vie chère ponctuelle

Le communiqué de Maurice Gironcel, président du Sidélec Réunion

Ce 1er février 2024, les usagers du Service Public d’Électricité vont connaître une augmentation de 9.8% sur les tarifs heure-pleine / heure-creuse et de 8.6 % sur

les tarifs de base. Cette décision viendra immanquablement pénaliser la population en général et les plus modestes en particulier.

Pour rappel, cette augmentation intervient d’une part après la hausse de 25% des mois de février et d’août 2023, d’autre part dans un contexte social et économique local déjà fragile et enfin au moment où la Réunion continue à panser les plaies du cyclone tropical Belal.

Cumulées, les hausses intervenues depuis 2023 correspondent à près de 600 € par an pour les ménages, les commerçants, les artisans et TPE. L Gouvernement a par ailleurs déjà annoncé de nouvelles augmentations pendant le courant de l’année 2025.

Il est également à craindre un effet en cascade sur les prix de l’eau, de l’assainissement, de l’alimentation, des matières premières et des produits de première nécessité. C’est, une fois de plus, le pouvoir d’achat des familles qui sera impacté dans les prochains jours.

Or, nous savons qu’à côté de la nouvelle augmentation des prix de l’électricité, se nourrir coûte 37% plus cher à la Réunion (INSEE) ; plus de 142 000 usagers sont potentiellement bénéficiaires du « Chèque énergie » et que près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté national.

La pauvreté risque donc de s’aggraver dans une île qui connaît déjà une situation sociale « hors norme ».

Aussi, je sollicite du Gouvernement, le versement, en urgence, d’une prime exceptionnelle : « une indemnité de vie chère ponctuelle » pour tous les bas revenus et les minima sociaux.

Maurice Gironcel

Maire de Sainte Suzanne

Président du Sidélec Réunion