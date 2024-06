Assises : Edson Racine condamné à 27 ans de réclusion criminelle en appel

Edson Racine, 28 ans, était rejugé devant la cour d'assises depuis ce lundi 3 juin pour avoir tenté d'assassiner un de ses anciens rivaux et assassiné le père de ce dernier qui a succombé à ses blessures après avoir été touché par un tir de chevrotine. Ce mercredi, troisième et dernier jour d’audience, le parquet général a requis une peine de 30 de réclusion criminelle à l’encontre de l’accusé qui avait été condamné à 25 ans en première instance. Il a cette fois écopé d'une peine de 27 ans de réclusion criminelle.

Le procès en appel d’Edson Racine s’est achevé ce mercredi 5 juin 2024. Celui qui avait condamné en première instance pour tentative d’assassinat et assassinat en 2020 a demandé à être rejugé. Lors de cette nouvelle audience, il a assuré n’avoir voulu tuer personne.

Edson Racine a de nouveau été condamné pour tentative d’assassinat et assassinat. Il a cette fois écopé d’une peine de 27 ans de réclusion criminelle.

Après les plaidoiries des quatre parties civiles, qui ne comprennent pas pourquoi l’accusé a fait appel au regard des douleurs endurées par les familles des victimes, l’avocate générale a pris la parole pour son réquisitoire. « Dans cette affaire, vous avez quatre victimes dont une est décédée » débute l’avocate générale, qui ajoute : « mon rôle est de vous démontrer qu’il s’agit d’un assassinat et d’une tentative d’assassinat ».

« Ces faits se déroulent sur fond de haine et de rancœur entre l’accusé et le fils du défunt pour une histoire de cave. À un moment T, l’accusé s’est procuré une arme en état de fonctionnement. Ce 21 juin 2020, va se cristalliser une fatalité néfaste qui fait que les deux protagonistes se rencontrent par hasard. Ce qui compte ensuite, c’est que l’accusé va avec une arme chargée en état de marche jusqu’à la maison et en utilisant un petit chemin détourné », poursuit la magistrate qui s’affaire à démontrer la préméditation.

« Nous sommes là face à un effet de surprise de quelqu’un qui veut en découdre tout de suite. Personne dans la maison ne s’attend à voir arriver quelqu’un d’armé et déterminé de surcroît. Il veut agir vite pour que personne ne puisse préparer une riposte, ce qui est de mon point de vue, l’attitude d’un lâche. Il appuie sur la détente de manière totalement volontaire », ajoute le parquet général qui poursuit : « À partir du moment où vous tirez avec une arme de chasse, vous savez que vous pouvez toucher tout ce qui est sur la trajectoire de la gerbe de plombs et tuer quelqu’un. Il est clair qu’il y a une intention homicide qui est parfaitement matérialisée ».

« Pour moi, juridiquement, vous êtes en face d’une préméditation par l’achat de l’arme dans un premier temps et d’ensuite se rendre sur les lieux des faits dans un second temps. Cette succession de fait s’est terminée par le décès d’un homme qui a mis deux mois avant de mourir dans la souffrance et les blessures de deux personnes qui sont dévastées », conclut l’avocate générale qui requiert une peine de 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers.

« Responsable » de la mort sans avoir voulu tuer, selon la défense

« Tant que vous n’avez pas statué, mon client est présumé innocent. De ce fait, je ne vous permets pas – s’adresse au parquet général – de traiter mon client de lâche », répond la défense.

« Dire qu’il n’a pas de circonstances atténuantes compte tenu de son enfance est, à mon sens, choquant. Il est important de rappeler que mon client n’a tiré qu’une fois. Pour autant, il n’avait pas l’intention de tirer sur la victime décédée qui était, et c’est reconnu de tous, quelqu’un de bien. C’était un sage. Nous sommes responsables de sa mort, mais nous ne voulions pas le tuer. Ce n’est pas lui qui était visé. Comme on le dit en mathématique, c’est une résultante. C’est la réalité de ce dossier », plaide la défense.

Des arguments qui n’auront pas convaincu le jury. Edson Racine est reconnu coupable de l’ensemble des faits d’assassinat et tentative d’assassinat. Il est condamné à 27 ans de réclusion criminelle sans peine de sûreté des deux tiers.