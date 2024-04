Arbitrage : La Tamponnaise interpelle le président de la LRF

Communiqué de La Tamponnaise

Le dimanche 14 avril 2024, dans le match nous opposant à La Saint-Pierroise, aurions-nous pu, nous imaginer que notre sort allait être scellé par l’arbitrage !

Aujourd’hui, la question légitime que nous nous posons : est-ce que le trio arbitral, n’était déjà-t-il pas acquis à la cause de la Saint-Pierroise ?

En effet, Mr VIADERE officiant sur cette rencontre n’a fait preuve d’aucune rigueur envers l’équipe de la JSS.

Pour preuve, lors de l’entrée intempestive de Mr Wilson CLARA entraîneur de la Saint-Pierroise sur le terrain en pleine rencontre ! Mr VIADERE a été très complaisant et ne l’a sanctionné d’aucune façon ; par contre notre entraîneur Mr BADE a la fin du match écopé d’un carton rouge après s’être insurgé d’un penalty non sifflé sur notre joueur Mathéo PAYET. Penalty non sifflé reconnu par tous et notamment par la presse. Cette grossière erreur d’arbitrage, qui avantage Saint-Pierre change radicalement la physionomie du match. Que dire également du joueur Saint-Pierrois qui donne une claque à Dany Wilson (entaille à la lèvre) et qui là aussi, échappa à la vigilance de notre trio arbitral.

Manifestement, l’éthique douteuse de ces arbitres questionne.

Après ce malheureux constat, permettez-nous, Mr le Président de la Ligue, de vous exprimer notre colère et notre frustration, face à arbitrage partial.

Nous voulons par ce courrier, Mr le président, vous sensibiliser sur ce trio arbitral qui ne fait pas honneur au football réunionnais.